Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith recunoaște ca și-a inșelat soția de mai multe ori. Amandoi nu se simțeau bine intr-o casnicie monogama, noteaza click.ro. Will Smith, 53 de ani, spune ca el și Jada Pinkett Smith, 50 de ani, nu au conceput sa aiba casnicia ”ca o pușcarie” și recunoaște ca au o casnicie deschisa, de aceea…

- Unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood care s-au casatorit in anul 1997 se ințeleg de minune. Will Smith și Jada Pinkett Smith au impreuna doi copii, in urma mariajului. Iata cum iși intrețin aceștia relația!

- Casatorit de 24 de ani, Will Smith recunoaște ca nu e monogam! Will Smith a vorbit recent deschis despre mariajul sau cu Jada Pinkett Smith. Acesta a recunoscut ca, la un moment dat in relația lor, au decis sa nu mai practice monogamia. „Jada nu a crezut niciodata in casatoria convenționala. Mulți membri…

- Famosul actor american Will Smith a dezvaluit într-un nou interviu ca el și soția sa, Jada Pinkett Smith, au decis la un moment dat în timpul casatoriei lor sa nu practice monogamia, relateaza Insider.„Jada nu a crezut niciodata într-o casatorie convenționala...Ea a avut…

- Un numar de 324.875 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in județul Brașov de la lansarea campaniei de imunizare. Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov, numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 31 august 2021 este de 324.875 (+309…

- Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a declarat duminica faptul ca vaccinul ar trebui sa fie obligatoriu pentru copiii care merg la școala, deoarece varianta Delta a coronavirusului a devenit comtagioasa și este extrem de periculoasa, informeaza Reuters. „Cred ca masura obligativitații…

- Sub 9.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.231.401 persoane vaccinate, din care 5.112.870 cu schema completa. 8.695 de persoane au fost…

- Cand vine vorba de amenajarea casei, nu este obligatoriu sa optam pentru un singur stil. Exista multe tipuri de stiluri care funcționeaza impreuna și reușesc sa creeze un aspect coeziv. Totul depinde de modul in care utilizam fiecare element decorativ. O incapere minunata unde putem imbina mai multe…