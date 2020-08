Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut la "AAA" ratingul atribuit Statelor Unite, dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negativa, din cauza adancirii deficitului pentru a finanta masurile de redresare economica, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters.

- Pe fondul restrictiilor impuse in contextul pandemiei COVID-19, economia franceza s-a contractat cu 13,8%. Perioada de restrucții a impactat negativ sectorul turistic si consumul din intreaga Europa, Franta nefiind o exceptie in acest caz, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Cu toate acestea,…

- Grupul farmaceutic Pfizer a raportat marti o scadere de 32% a profitului in trimestrul al doilea, in urma declinului cererii pentru unele dintre medicamentele sale, din cauza pandemiei de Covid-19 si a concurentei in crestere, relateaza Reuters.Profitul net al Pfizer a scazut in trimestrul…

- In starea de urgenta, peste 75% dintre angajati au preferat sa lucreze remote. Companiile si-au redus spatiul de lucru fizic la jumatate din capacitate. Firmele investesc lunar intre 120 si 150 de euro pentru work place-urile digitale, relateaza Mediafax.

- Celebrul folkist Vasile Șeicaru implinește maine 70 de ani. De altfel, 2020 este și anul in care sarbatorește jumatate de secol de la debutul sau muzical, timp in care a caștigat aprecierea a generații de iubitori ai folkului. Din pacate, artistul trece printr-o perioada grea din punct de vedere finaciar.„Ar…

- Remake-ul filmului de animatie „Mulan” va fi lansat in cinematografe pe 21 august, dupa ce Disney a decis pentru a doua oara sa amane acest moment, in contextul pandemiei de COVID-19, scrie NBC...

- Ungaria a pierdut 120.000 - 130.000 de locuri de munca din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a afirmat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, adaugand ca autoritatile de la Budapesta se asteapta la o contractare a economiei cu 3% anul acesta, transmite Reuters., potrivit…