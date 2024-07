Monitorul Prețurilor, o secțiune pentru produsele cu prețuri plafonate Monitorul Prețurilor Consiliul Concurenței a actualizat platforma online Monitorul Prețurilor, oferind utilizatorilor o secțiune dedicata produselor cu adaos comercial plafonat, anunța instituția. Astfel, pe pagina principala a secțiunii „Produse alimentare” este disponibil un meniu nou, „Produse cu adaos plafonat”. „In funcție de criteriile de selecție ale utilizatorilor, de localizare și de disponibilitate, aplicația va returna prețurile practicate de fiecare magazin, așa cum sunt ele incarcate de fiecare retailer in platforma”, transmite instituția. „Continuam acțiunile noastre de a veni in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

