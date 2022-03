Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, miercuri, dupa o intalnire cu reprezentantii Federatiei Agrostar, ca o plafonare a preturilor ar fi in detrimentul producatorilor romani. „Am vrut sa inteleg de la producatorii romani care ar fi impactul propunerii de plafonare a preturilor. Oamenii…

- Majorarea preturilor la energie electrica si gaze naturale ii afecteaza si pe producatorii agricoli, care avertizeaza ca toate aceste cheltuieli suplimentare se vor reflecta in preturi mai mari la alimente. Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara: Preturile…

- Explozia preturilor la energie are efecte asupra economiei la nivelul intregii Uniuni Europene. Potrivit Eurostat, inflatia anuala in zona euro a atins un nivel record, de 5% in decembrie anul trecut. Au fost afectate de asemenea vanzarile cu amanuntul, mai slabe decat in anii trecuti, chiar si in perioada…

- Prețurile terenurilor arabile din zona municipiului Focșani au crescut cu 25% in ultimii doi ani de zile, arata un studiu de piața realizat pentru Camera Notarilor Publici Galați. Lucrarea a fost realizata pentru uzul exclusiv al birourilor notarile din Vrancea și prezinta valorile de circulație pentru…

- Sindicatele din industria metalurgica au pichetat, joi, sediul Ministerului Energiei, solicitand interventia Guvernului pentru a reglementa preturile mari la electricitate si gaze. „Am cerut ministrului Energiei sa reglementeze preturile, pentru ca nu putem functiona in aceste conditii. Pretul energiei…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat plafonarea preturilor la sase produse alimentare de baza incepand cu 1 februarie. Viktor Orban a precizat intr-o declaratie video pe pagina sa de Facebook, miercuri seara, ca masura va viza zaharul, faina, uleiul de gatit, pulpa de porc, pieptul de pui si laptele.…

- Cresterea inflatiei a determinat Guvernul Ungariei sa intervina asupra prețurilor la șase alimente de baza care vor fi fixate la nivelul din octombrie 2021, relateaza agentia EFE. Masura este determinata de majorarea preturilor la energie și vizeaza produse precum zaharul, faina de grau, uleiul de floarea-soarelui,…

- In R.Moldova prețurile inregistreaza o creștere mult peste nivelul anticipat, estimeaza economistul Veaceslav Ionița, expert la IDIS „Viitorul”. In noiembrie inflația anuala a urcat la 12,4%, iar pina la sfirșitul anului cel mai probabil va fi intre 14-15% anual, un nivel record pentru ultimii 15 ani.…