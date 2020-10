Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a finalizat o investitie de peste 2 milioane lei intr-o platforma pentru gunoi de grajd, in localitatea Comarna din judetul Iasi, platforma cu o capacitate de 2.200 mc/an, potrivit news.ro.”La 24 septembrie 2020, a fost semnata receptia de terminare…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor a anunțat lansarea in dezbatere publica a ghidului de finanțare pentru Programul Rabla pentru Electrocasnice. Programul are un buget total de 40 de milioane de lei și va permite utilarea caselor cu aparate electrocasnice de ultima generație pentru cel puțin…

- Începând cu acest an, cei care vor sa creasca eficiența energetica a propriei locuințe vor putea cere de la stat aproximativ 15.000 de euro, printr-un nou program de finanțare, pentru a-și dota casa cu sisteme de încalzire, izolație ori sisteme de iluminat mai economice, scrie avocatnet.ro.…

- Autobuzul a parcurs astazi primii kilometri de test inaintea intrarii in circuitul transportului in comun din orasul Brasov. "Brasovul va fi primul mare oras din Romania care va avea un transport in comun 100% electric. Tinta pentru anul acesta este de 75%, ceea ce inseamna ca, pana la finalul anului,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa miercuri la conferinta Gestionarea bio-deseurilor. Evenimentul este organizat de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ecoteca, European Environmental Bureau (EEB) si…

- "Astazi am castigat o lupta extrem de importanta pentru padurile Romaniei. In urma cu foarte putin timp, Parlamentul a aprobat proiectul de lege de modificare a Codului Silvic. In ultimele saptamani am solicitat, in mod repetat, colegilor mei din Parlament, sa supuna la vot in regim de urgenta aceasta…

- "In urma cu peste doua saptamani, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a dat startul inscrierii primariilor din Romania in programul destinat iluminatului public ecologic in orasele si comunele din tara noastra. Astfel, din data de 24 iulie 2020 (data inceperii inscrierilor) si pana astazi, peste…

- ​​Incepand cu luna ianuarie 2020, romanii sunt incurajați sa „fie in țara la fel ca afara” și sa predea deșeurile de echipamente electrice și electronice in mod responsabil. In perioada 3 - 7 august 2020, ECOTIC, ADI Teleorman și Primaria Municipiului Alexandria indeamna locuitorii orașului Alexandria…