Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca formatul electronic al Monitorului Oficial, Partea I si a II-a, este disponibil in mod gratuit si liber, permanent, acesta fiind accesibil tuturor utilizatorilor in aceeasi zi cu publicarea, inclusiv pentru cautare, salvare, distribuire si imprimare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare […]