- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…