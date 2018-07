Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, s-a intalnit miercuri, la Washington, cu omoloaga sa din Germania, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. El s-a declarat satisfacut de contributia Germaniei la NATO. DPA reaminteste ca guvernul la Berlin a anuntat recent cresterea cu 80% a cheltuielilor…

- Fortele armate nord-coreene nu arata niciun semn de activitate neobisnuita sau de alerta sporita cu cateva ore inainte de summitul istoric dintre Kim Jong Un si Donald Trump la Singapore, a afirmat luni secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat de AFP. "Totul este calm", le-a declarat Jim Mattis…

- Insurgentii sirieni, cu sustinerea serviciilor speciale americane, pregatesc o noua "provocare grava" in Siria, care ar urma sa implice un atac chimic, un pretext pentru un nou bombardament al Statelor Unite, acuza Administratia Vladimir Putin.

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a declarat sambata ca subiectul trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu va fi discutat la intalnirea presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, informeaza AFP si Kyodo. "Daca putem reduce amenintarea (...)…

- Rusia a trimis spre Siria o nava din cadrul Flotei militare a Marii Negre care transporta vehicule, trupe si echipamente pentru actiuni umanitare, in contextul reactiei Kremlinului dupa bombardamentele efectuate de SUA, Marea Britanie si Franta, afirma surse citate de presa rusa si turca.

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sâmbata dimineata (ora 4.00 în Republica Moldova), un atac cu rachete de croaziera în Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc. Anuntul…

- In Siria a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00 (ora Romaniei), un bombardament al puterilor occidentale SUA, Marea Britanie si Franta ca raspuns la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…