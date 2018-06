Stiri pe aceeasi tema

- In Letonia se desfasoara o ancheta pentru a stabili daca bancile locale au fost folosite pentru transmiterea unor fonduri din Rusia destinate amestecului in alegerile si politica din terte tari, au declarat agentiei Reuters surse oficiale. Ipoteza a fost luata in considerare dupa ce a…

- În cazul în care proiectul gazoductului va fi realizat, autoritațile americane ar putea aplica masuri de penalizare. Adjunctul directorului departamentului energeticii a Departamentului de Stat al SUA, Sandra Oudkirk, a declarat ca Washingtonul intenționeaza sa împiedice…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa se confrunte cu un raspuns pe masura din partea Europei daca ele declara 'America First' si plaseaza propriile interese economice mai presus de ale celorlalti, a apreciat ministrul economiei german Peter Altmaier, relateaza vineri Reuters, informeaza Agerpres.Intr-un…

- Facebook ii va intreba pe utilizatorii europeni in ce surse de stiri au incredere, pentru a decide daca sa extinda sau nu o schimbare in News Feed pe care a facut-o deja in Statele Unite in acest an, obiectivul fiind filtrarea informatiilor false, transmite Reuters. In ianuarie, directorul…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Rusia va consolida relatiile cu Iranul in cazul in care Administratia Donald Trump va decide retragerea SUA din Acordul nuclear international, avertizeaza Vladimir Iermakov, un oficial din cadrul Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia se afla in "razboi informational" cu tarile occidentale, lansand campanii de propaganda pentru subminarea sistemelor democratice in Europa si in Statele Unite, arata un raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor.

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…