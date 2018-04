Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul s-a lansat oficial in cursa hipersonica, insarcinand producatorul de armanent Lockheed Martin sa dezvolte prima racheta americana capabila sa zboare cu o viteza de cinci ori mai mare decat cea a sunetului, relateaza AFP joi. Pentagonul a anuntat miercuri ca a atribuit Lockheed Martin un contract…

- Statele Unite vor aloca 250 de milioane de dolari pentru lupta impotriva influenței Rusiei in lume. Propunerea a fost inclusa in proiectul bugetului tarii pentru acest an si urmeaza sa fie votata de Congres.

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- MApN urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sistemul HIMARS. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut, sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a avertizat, joi, ca Rusia si China isi asuma roluri ”alarmante” in America Latina si a cerut statelor din regiune sa coopereze cu Statele Unite, informeaza site-ul postului France 24.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…