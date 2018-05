Stiri pe aceeasi tema

- Principalele puteri sunt implicate intr-un "alt tip de razboi mondial" in Siria, afirma presedintele Bashar al-Assad intr-un interviu acordat cotidianului grec Kathimerini, liderul de la Damasc reiterand ca armata siriana nu a folosit armament chimic.

- Rusia se afla in "razboi informational" cu tarile occidentale, lansand campanii de propaganda pentru subminarea sistemelor democratice in Europa si in Statele Unite, arata un raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- Rusia a trimis spre Siria o nava din cadrul Flotei militare a Marii Negre care transporta vehicule, trupe si echipamente pentru actiuni umanitare, in contextul reactiei Kremlinului dupa bombardamentele efectuate de SUA, Marea Britanie si Franta, afirma surse citate de presa rusa si turca.

- Un posesor de drona crede ca a surprins, intr-un castel din secolul 11, fantoma unui calaret. Thomas Arnold, in varsta de 41 de ani, a facut zborul de inaugurare al dronei, cumparate cu doua zile inainte, deasupra castelului Berkeley din Devon. Potrivit lui, in timpul zborului a pierdut contactul…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul...

- Adjunctul rus al Apararii, Alexandr Fomin, a denuntat faptul ca SUA vor sa desfasoare noi sisteme de aparare antiracheta in intreaga lume, ceea ce ”ameninta capacitatea de disuasiune nucleara a Rusiei”. ”La ora actuala, Statele Unite duc un efort la scara mare pentru a incercui Rusia cu un scut antiracheta.…