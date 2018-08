Stiri pe aceeasi tema

- Eficienta muncii de politie se realizeaza de multe ori in parteneriat cu cetatenii activi si implicati, cu cei carora le pasa de viata semenilor si de bunurile acestora. La doar o zi de la demararea campaniei SUNT UN OM RESPONSABIL, initiata de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii…

- Siguranta este un fenomen atat de complex incat nu poate fi asigurata fara participarea fiecarui membru al societatii. Cetateanul este principalul partener al politiei in procesul de detectare si rezolvare a problemelor ce afecteaza siguranta unei comunitati. Pornind de la asteptarile cetatenilor de…

- Peste 30 de elevi, din Centrul de Agrement Nucșoara au primit saptamana trecuta vizita polițiștilor de prevenire și a reprezentanților CRPECA. Aceștia au invațat cum sa fie in siguranța in vacanța. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul I.P.J. Argeș, impreuna…

- Miercuri 11 iulie poliiti ai Inspectoratului de Poliie Judeean Brila &ndash compartimentul Analiza i Prevenirea Criminalitii i Biroul Proximitate i ai Biroului Transporturi Brila &ndash Postul de Poliie Transporturi Feroviare au fcut echip în cadrul unei activiti care a avut drept scop pre...

- Cadrul legal care reglementeaza alegerea si implementarea solutiilor pentru securitatea obiectivelor cuprinde si Hotararea de Guvern nr. 301/2012, hotarare care este aplicabila pentru toate obiectivele detinatoare de bunuri. Analiza de risc la securitatea fizica este, potrivit legislatiei in vigoare,…

- O noua lege obliga societatile sa incheie un contract cu o firma care analizeaza riscul la securitatea fizica, chiar daca societatile au incheiat un contract cu o firma de paza. Noua reglementare intra in vigoare din 1 iulie iar in cazul in care vor fi descoperite fara analiza la controale, firmele…

- In perioada 21-25 mai a.c., la nivel national se deruleaza prima editie din acest an a evenimentului „Saptamana prevenirii criminalitatii”. Activitatile desfasurate anterior au reusit sa atraga atentia unui numar mare de cetateni care s-au implicat activ in manifestari si au receptionat…

- Luni, 21 mai, incepe prima editie din acest an a evenimentului „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”, o campanie derulata la nivel national de Politia Romana, din preocuparea pentru siguranta cetatenilor. Longevitatea evenimentului, care a fost initiat in 2006 si care de anul trecut se organizeaza bianual,…