Stiri pe aceeasi tema

- Imbunatațirea relațiilor dintre Moscova și Washington depinde in intregime de politica Moscovei, a scris pe Twitter secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, inaintea intalnirii dintre presedintii Rusiei si SUA la Helsinki. „Cele mai bune relații cu guvernul rus vor fi benefice pentru toata lumea, dar…

- Rechizitoriul prin care 12 ofițeri de informații ruși sunt trimiși in judecata in SUA tulbura vizita președintelui Trump in Europa.Anunțul asupra acestui nou pas al anchetei speciale conduse de...

- Peste 44.000 de lucrari au fost contestate la sesiunea din acest an a examenului de Bacalaureat, cele mai multe contestatii fiind facute la proba de Limba si literatura romana. Comparativ cu 2017, anul acesta au fost cu aproximativ 2.000 mai multe lucrari contestate.

- Intalnirea președinților Statelor Unite și a Rusiei de la Helsinki, programata pentru 16 iulie, i-a inspirat pe cetațenii activi din punct de vedere politic sa organizeze acțiuni de protest in acea zi. Poliția capitalei finlandeze a primit pana acum patru cereri de demonstrații stradale in ziua summit-ului.…

- Efectele intalnirii dintre presedintii Trump si Kim, precum si noua politica externa si de securitate a Statelor Unite, le dezbatem azi, intr-o editie speciala de la 13.10 cu Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe.

- Marele caracter & dizident liberal Dorin Dobrincu persista in bi-luntrismul dorsal specific entelectoalilor rominezi din categoria ” Liiceanu, Plesu, Patapievici & co “. Pe urmele acestor faruri calauzitoare ale democratiei carpatine, ritosul mini-kogalnicean de Bahlui s-a dus din nou in studioul Realitatea…

- In cadrul marșului tradițional dedicat Zilei Internaționale a Solidaritați oamenilor muncii, organizat de socialiști, deputata socialista, Elena Hrenova, a cerut unei jurnaliste de la Ziarul de Garda sa i se adreseze intrebari doar in limba rusa. La afirmația reporterului ca vor fi doar in romana, Hrenova…

- CHIȘINAU, 23 apr — Sputnik. În cadrul unui interviu acordat directorul general al AIP „Rossia Segodnia", Dmitri Kiselev, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Pentagonul înțelege inadmisibilitatea unor acțiuni care ar putea provoca o ciocnire…