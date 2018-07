Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, 20 iulie, ziua Sfantului Prooroc Ilie Tezviteanul, este sarbatoarea aviatiei romane. Si Ziua Fortelor Aeriene. O zi in care privim catre cer, emotionati ca am zarit o dara de condensare, un avion sau un elicopter. Va propun sa mergem cu gandul putin mai departe.

- Despre cele mai spectaculoase misiuni, modele de pregatire, standarde si calitati cu colonelul (r) Daniel Ilie, ofiter decorat cu Steaua de Bronz a Fortelor Armate ale SUA, LIVE la Mediafax.ro Monitorul Apararii si Securitatii, de la ora 13.30.

- Pilotii de supersonice au foarte multe reflexe, dar nu si cel de catapultare, a declarat duminica pentru Monitorul Apararii si Securitatii (MAS) si MEDIAFAX, generalul (r) de aviatie Stefan Danila, fost sef al Statului Major General al Armatei Romaniei, fost pilot de MIG 21 Lancer.

- Turcia si Rusia au ales, in ultimii 18 ani, fie sa fie “apropiate, impreuna”, fie intr-un conflict “care sperie nu numai statele din regiunea Marii Negre, ci si intreaga scena internationala”, a spus, intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii (MAS), lectorul universitar doctor Andreea…

- NATO exista ca organizatie pentru ca "toata lumea avea un interes comun", insa, in acest moment, nu mai are unitatea pe care Alianta o avea inainte de 1992, a spus, intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii (MAS), fondatorul si presedintele Geopolitical Futures, George Friedman.

- Wizz Air, una dintre companiile aeriene cu cea mai mare creștere din Europa, va face posibila legatura dintre cele doua orașe Cluj și Viena, care a fost disponibila anterior de pe Aeroportul Internațional Cluj în perioada 2000 - 2017. Zborul catre Viena va fi operat cu o aeronava Airbus…

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este “cel mai bun ambasador al tarii” in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, “printre cele mai performante armate ale lumii’, a declarat ministrul apararii, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX. Fifor a vorbit…

