Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se afla in "razboi informational" cu tarile occidentale, lansand campanii de propaganda pentru subminarea sistemelor democratice in Europa si in Statele Unite, arata un raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor. - continua -

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- Declaratiile ministrului albanez al Apararii au fost facute dupa o intrevedere pe care a avut-o cu secretarul american al Apararii, Jim Mattis, la sediul Pentagonului. Xhacka a afirmat ca Albania isi doreste sa opreasca eforturile Rusiei de a destabiliza regiunea, adaugand ca Moscova se foloseste…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, in Parlamentul European, tendintele nationaliste si populiste, sustinand ca exista riscul unui "razboi civil" in Europa si subliniind ca solutia "nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei".

- Paradoxul strategic cu care se confrunta Europa de a avea cea mai sigura, bogata si integrata uniune versus abordarea divergenta a problemelor de securitate si a modului de utilizare a fortei creeaza un oarecare disconfort in cadrul NATO. In conditiile in care spectrul crizelor potentiale la care Alianta…

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…