- Aflata in perioada de pregatire precompetiționala, echipa de handbal a Universitații Suceava continua campania de achiziții. Dupa ce in aceasta perioada a adus un jucator grec, echipa locala a inregimentat inca un handbalist din afara țarii, tot un handbalist de origine sarba. In varsta de 24 ...

- Steve Bannon, fostul strateg al campaniei electorale a lui Donald Trump, va infi ința in Europa o fundație intitulata The Movement („Mișcarea”), care sa coordoneze și sa fi nanțeze mișcarile de dreapta de pe continent, pentru a caștiga controlul asupra Parlamentului European. Bannon vrea sa devina pentru…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "cea mai facila", desi nu poate spune daca liderul de la Kremlin este prieten ori inamic.

- Noul ministru de Interne al Italiei și lider al formațiunii politice de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, a declarat ca vrea sa creeze o rețea a tuturor partidelor naționaliste din Europa, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform mediafax. Salvini, in varsta de 45 de ani, a…

- Potrivit demnitarilor de la Casa Alba, ministrul Apararii SUA, James Mattis, franeaza punerea in aplicare a deciziilor politice ale lui Donald Trump, iar acesta este nemulțumit ca ministrul „il privește de sus”.

- Partidele de stanga din Germania au cerut marti expulzarea noului ambasador american de la Berlin, apropiat al lui Donald Trump, acuzat de amestec in problemele interne si de agravarea relatiilor bilaterale deja tensionate, informeaza AFP. Richard Grenell se afla in colimator atat pentru…

- Partidele au fost nevoite sa formeze o alianta "netestata" dupa ce alegerile din 4 martie nu au lasat nicio formațiune politica cu o majoritate clara in parlament. Noul şef al primului guvern populist italian, Giuseppe Conte, a depus jurământul vineri după-amiază…

- Administratia Donald Trump a initiat discutii preliminare in scopul instalarii unui puternic sistem antiracheta in Germania, pentru suplimentarea capacitatilor defensive in Europa, afirma surse citate de agentia Reuters, situatia riscand sa amplifice tensiunile cu Rusia.