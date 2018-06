Stiri pe aceeasi tema

- Insurgentii sirieni, cu sustinerea serviciilor speciale americane, pregatesc o noua "provocare grava" in Siria, care ar urma sa implice un atac chimic, un pretext pentru un nou bombardament al Statelor Unite, acuza Administratia Vladimir Putin.

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Oprea, a explicat, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO care a fost motivul pentru celebra avansare in grad a lui Robert Turcescu.”Exista Colegiul Național de Aparare. toți cei care conferențiaza nu sunt platiți, ca nu aveam fonduri și veneau colegi…

- Romania este una din tarile din zona cu un ecosistem foarte bine asezat in domeniul combaterii amenintarilor cibernetice si incearca sa devina un centru de expertiza in domeniu, a spus, intr-un interviu pentru MAS-MEDIAFAX, Maria-Manuela Catrina, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor (MCSI).

- Peste o suta de sindicalisti din industria de aparare picheteaza, marti, sediul Guvernului, avand fluiere, vuvuzele si steaguri. Oamenii scandeaza ”Rusine, rusine, rusine sa va fie” si ””Noi am muncit, voi nu ne-ati platit”. Sindicalistii reclama nerespectarea angajamentelor asumate de Guvern si…

- Sindicalisti din industria de aparare picheteaza, marti, sediul Guvernului, avand fluiere, vuvuzele si steaguri. Oamenii scandeaza "Rusine, rusine, rusine sa va fie" si ""Noi am muncit, voi nu ne-ati platit". Sindicalistii reclama nerespectarea angajamentelor asumate de Guvern si nerezolvarea problemelor…

- Evolutiile de securitate, in special dupa anexarea Crimeii de catre Federatia Rusa in 2014, au oferit analistilor din intreaga lume prilejul reafirmarii conceptului de Razboi Rece, ca model central al prognozelor de securitate internationala.

- Industria de aparare trece din administrarea Ministerului Economiei in cea a MApN. Senatul a votat, miercuri, 11 aprilie, o propunere legislativa de trecere a industriei de aparare la MApN, in scopul revitalizarii acestei ramuri intr-un ritm ridicat, care sa asigure transformarea, modernizarea si inzestrarea…

- Paradoxul strategic cu care se confrunta Europa de a avea cea mai sigura, bogata si integrata uniune versus abordarea divergenta a problemelor de securitate si a modului de utilizare a fortei creeaza un oarecare disconfort in cadrul NATO. In conditiile in care spectrul crizelor potentiale la care Alianta…