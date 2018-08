Stiri pe aceeasi tema

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…

- Uniunea Europeana a sanctionat marti sase companii sau entitati rusesti implicate in constructia Podului Kerci, care leaga Rusia de Crimeea, intrucat aceasta lucrare consolideaza anexarea ilegala a peninsulei de catre Moscova, potrivit AFP. 'Prin actiunile lor, ele au sprijinit consolidarea…

- Sursa citata arata ca Romania sustine ferm integritatea teritoriala a Ucrainei si reitereaza ''atasamentul puternic pentru dreptul international''. #Romania welcomes the statement by @SecPompeo reaffirming the policy of nonrecognition of the illegal annexation of #Crimea by Russia. We strongly support…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Cu toate acestea, spune ministrul Apararii, Romania dorește sa fie un garant al securitații in regiune și un avanpost de avertizare privind eventuale amenințari pentru aliații NATO. „Nu cred ca exista o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spațiul aerian ori in apele teritoriale romane,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Este, de asemenea, prima deplasare a liderului de la Kremlin intr-o tara din Uniunea Europeana, dupa vizita la Budapesta, in Ungaria, in august 2017. "Sanctiunile si toate restrictiile motivate politic, protectionismul (...) nu sunt bune pentru a rezolva chestiuni politice", a declarat Vladimir…