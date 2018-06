Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, prima reacție la decizia CCR de revocare a șefei DNA: Procurorii nu pot fi in subordinea unui politician, fie el și ministru!, a spus șeful statului, aratand ca va acționa in consecința. ”Aștept motivarea Curții, pe care o voi citi pana vom ințelege ceva din ea și apoi voi comunica…

- Airbus Helicopters este gata sa inchida linia de asamblare de la Ghimbav, Brasov, daca Romania nu va face o comanda de cel putin 16 elicoptere militare multirol H215M, iar Bucurestiul trebuie sa clarifice situatia, in conditiile in care poarta negocieri intense cu americanii de la Bell Helicopters,…

- Romania este una din tarile din zona cu un ecosistem foarte bine asezat in domeniul combaterii amenintarilor cibernetice si incearca sa devina un centru de expertiza in domeniu, a spus, intr-un interviu pentru MAS-MEDIAFAX, Maria-Manuela Catrina, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor (MCSI).

- Publicatia Diario Extra difuzeaza un articol intitulat "Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu", referindu-se la Elena Udrea, despre care afirma ca este "o femeie foarte controversata in tara ei", amintind ca este fost ministru si ca este acuzata de coruptie. Articolul, care invoca si presa din…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat vineri ca, in privinta deciziei de mutare a ambasadei Romaniei la Ierusalim, s-au incalcat atributiunile constitutionale, deoarece presedintele Klaus Iohannis nu a fost consultat si inclus in procesul de avizare."Ne-am facut de ras…

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Premierul Viorica Dancila a invitat femeile din Romania sa intre in politica si se alature social-democratilor, aratand ca doar PSD le ofera oportunitate. "Am onoarea sa fiu prima femeie prim ministru a Romaniei, iar pentru asta ii multumesc domnului presedinte Liviu Dragnea si tuturor colegilor care…