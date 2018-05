Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian nocturn atribuit Israelului, in apropiere de Damasc, s-a soldat cu 15 morti in randul combatantilor straini care sustin regimul sirian lui Bashar al-Assad - dintre care opt sunt iranieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP, citata de news.ro.

- Armata rusa sustine ca a descoperit un laborator insurgent pentru producerea de armament chimic la periferia Damascului, in contextul in care Administratia Vladimir Putin afirma ca rebelii au comis atacul neconventional atribuit de Occident regimului Bashar al-Assad.

- In Siria a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00 (ora Romaniei), un bombardament al puterilor occidentale SUA, Marea Britanie si Franta ca raspuns la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective…

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…