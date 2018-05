Stiri pe aceeasi tema

- „Reluarea competitiei pentru putere si reactivarea Rusiei impun ca NATO sa se concentreze din nou pe Atlantic pentru a asigura o forta dedicata apararii continentului si pentru a demonstra existenta unui efect de prevenire credibil si capabil”, a declarat Johnny Michael, un purtator de cuvant al Pentagonului…

- Pentagonul a anuntat ca lanseaza o noua unitate navala si ca va reactiva A Doua Flota a SUA pentru a intensifica prezenta NATO în Oceanul Atlantic, scrie The Guardian. „Reluarea competitiei pentru putere si reactivarea Rusiei impun ca NATO sa se concentreze din nou pe Atlantic…

- Rusia a trimis spre Siria o nava din cadrul Flotei militare a Marii Negre care transporta vehicule, trupe si echipamente pentru actiuni umanitare, in contextul reactiei Kremlinului dupa bombardamentele efectuate de SUA, Marea Britanie si Franta, afirma surse citate de presa rusa si turca.

- Mihai Fifor, a declarat miercuri, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury, ca Rusia arata ca joaca extrem de agresiv.

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Doua distrugatoare ale marinei americane, super-inarmate, au ajuns in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii.Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Administratia Donald Trump si serviciile de informatii din Statele Unite analizeaza planuri pentru a contracara eventuale ingerinte ale Rusiei in viitoarele alegeri, a anuntat miercuri vicepresedintele SUA, Mike Pence.

- Rusia dezvolta arsenalul atomic, incercand sa produca inclusiv o torpila subacvatica, intercontinentala, autonoma si invizibila pe radare, care poate transporta ogive termonucleare, acuza Administratia Donald Trump. "Rusia considera Statele Unite si Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO)…