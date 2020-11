Stiri pe aceeasi tema

- Drone și caini antrenați special au cautat amplasamentele unde au loc arderile ilegale de deșeuri ˜ 13 tone de deșeuri amestecate, pregatite pentru ardere, au fost confiscate pentru eliminare Problemele cu arderile necontrolate de deșeuri periculoase și nepericuloase din zona localitații ilfovene Sintești…

- Ceea ce se intampla la ora actuala la Garda de Mediu Timiș condusa de comisarul șef Liviu Neguț, finul fostului deputat PDL Alin Popoviciu, intrece orice imaginație și demonstreaza ca Garda Naționala de Mediu condusa de Marioara Gatej este un sat fara stapan unde fiecare face ce-l taie capul. Comisariatul…

- Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pina in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian european. Eurocontrol a publicat miercuri noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 -…

- Consiliul Judetean Constanta a atribuit prin procedura simplificata contractul de furnizare sistem de monitorizare a mediului necesar activitatilor specifice ce se vor desfasura pe toata durata de implementare a proiectului "Monitorizarea si protejarea in comun a mediului inconjurator in Bazinul Marii…

- La scurt timp dupa ce galațeanca Marioara Artemis Gatej a fost numita de Ludovic Orban in funcția de comisar general al Garzii Naționale de Mediu, activitatea acestei instituții a fost paralizata ca urmare a unor decizii aberante ale acesteia. Printr-o asemenea decizie, Marioara Gatej a desființat,…

- Centrul de Cercetari in Termodinamica și Informatica (CCTI), din Magurele, județul Ilfov, a creat un purificator care, susțin inventatorii lui, ar putea ajuta ca locuitorii marilor orașe sa respire un aer mai curat.Purificatorul romanesc se numește Aero 360 și este, in fapt, un turn metalic, inalt de…

- Accesul pasagerilor la aeroportul Henri Coanda va fi permis direct la aerogara Plecari, incepand cu data de 9 septembrie, eliminandu-se obligativitatea trecerii prin corturile din fata terminalului, insa raman valabile toate celelalte cerinte pentru combaterea pandemiei de Covid-19, respectiv masurarea…

- O lansare de carte emoționanta, construita dintr-o realitate cu nuanțe gri, dar plina de putere, curaj și ambiție. Un eveniment din care nu au lipsit lacrimile, aplauzele și aprecierile, iar toți cei ce-au fost prezenți, la final au plecat cu o alta perspectiva despre viața. Așa cum au susținut și importantele…