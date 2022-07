Cererea de tehnologie portabila pentru sanatate și wellness este acum in plina expansiune, pandemia evidențiind valoarea acestor dispozitive pentru monitorizarea unor indicatori precum saturația oxigenului in sange și ritmul cardiac. Firma de servicii profesionale Deloitte preconizeaza ca in acest an vor fi livrate in intreaga lume 320 de milioane de astfel de dispozitive iar pana […] The post Monitorizarea febrei, stresului și coșmarurilor.Cele mai noi tehnologii de sanatate portabile first appeared on Ziarul National .