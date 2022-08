Monitorizarea electronică a infractorilor, în ritm de melc: Sunt județe care intră în program abia în 2025 Guvern se grabește incet și extrem de incet cand vine vorba de monitorizarea electronica a infractorilor: doar trei județe și Bucureștiul ar putea beneficia de sistemul pilot, pana la sfarșitul anului. In rest, lucrurile se intind pe inca trei ani. Astazi a intrat in vigoare Hotararea de Guvern referitoare la „stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea in sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronica (SIME)”. Programul este dezvoltat astfel incat sa permita afișarea direct in cadrul Sistemului național unic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

