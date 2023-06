Din dorința de a-i ști in siguranța pe copiii noștri, nu doar atunci cand iși petrec timpul cu diverse activitați outdoor – pe care le recomandam și incurajam – ci și atunci cand se afla in fața ecranelor navigand pe internet, in ediția de astazi a rubricii de parenting – „Aventura in familie”, vorbim puțin și despre monitorizarea activitaților online ale copilului. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/Monitorizare-online.mp3