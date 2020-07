Stiri pe aceeasi tema

- Conform site-ului Mediapart, președintele Franței, Emmanuel Macron (42 de ani), s-ar fi oferit sa il ajute pe Michel Platini (65) in legatura cu problemele sale cu justiția, pornite de la atribuirea Cupei Mondiale din 2022 catre Qatar. ...

- Personajele din incidentul de la Kaufland sunt regizorul George Adamescu, sotia sa si Tiberiu Galambos, fost instructor al gruparii MISA implicat si in alte incidente controversate.Tiberiu Galambos apare și el in imagini, dar s-a dezis cei doi, care au fost și reținuți de poliție. Acesta a declarat…

- Anca Serea și Adi Sina sunt in culmea fericirii. Cei doi il sarbatoresc astazi pe unul din fiii lor. Noah implinește frumoasa varsta de 8 ani, eveniment pe care mama sa a ținut sa-l marcheze printr-un mesaj emoționant.

- STEAUA. Azi, 7 mai, se implinesc 34 de ani de la triumful Stelei in fața Barcelonei in finala Cupei Campionilor Europeni, partida care ramane cea mai mare performanța din istoria fotbalului romanesc. Istoricul eveniment n-a mai putut fi celebrat și de catre Ilie Barbulescu, titular in acea partida.…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe romani sa sarbatoreasca diferit 1 Mai. Oamenii au renunțat la gratare și au mutat celebrii mici facuți in aer liber, in propria bucatarie. Iata cum a petrecut Connect-R cu ocazia acestei zile!

- Scandalul dintre George Burcea și Andreea Balan continua! Dupa ce Andreea Balan a susținut ca pe langa faptul ca acesta nu se implica suficient in creșterea fetițelor lor, o trateaza cu lipsa de respect și o jignește, actorul a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de-a dreptul acid.

- Cornelia și Lupu Rednic formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Pentru a le face o surpriza deosebita romanilor, cei doi artiști le-au dezvaluit secretele bucatariei lor, dar in același timp le-au trasnmis și un mesaj de suflet, cu ocazia sarbatorilor Pascale.

- Moartea ambulanțierului Cristian Sorin Stupiuc, dupa ce corpul acestuia a cedat in lupta cu infecția cu coronavirusul, a indurerat foarte mulți suceveni, insa drama cea mai mare se consuma, firesc, in familie. O mama bolnava care și-a pierdut fiul, probabil cea mai mare drama pe care o poate trai ...