Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului internațional trece prin momente cumplite, dupa ce a fost zdruncinata de o tragedie fara margini! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Bheka Phakathi, un fost fotbalist de echipa naționala, a incetat din viața intr-un grav accident rutier. Imaginile…

- Lumea muzicala romaneasca e in doliu. Dirijorul Ion Tibrea, cel care le-a indrumat cariera unor celebri cantareți cum ar fi Irina Loghin, Sofia Vicoveanca sau Benone Sinulescu, a incetat din viața joi dimineața. Anunțul a fost facut de fiul acestuia, dar și de interpreta Adela Vandevenne. The post Doliu…

- Barbara Bush a murit marti, la varsta de 92 de ani. Sotia fostului presedinte al SUA George Bush avea 92 de ani. Anuntul trist a fost facut chiar de familia ei. Barbara Bush a murit dupa o lunga suferința. Aceasta a fost un personaj unic in istorie, care si-a vazut atat sotul, cat si un […] The post…

- Evenimentele neplacute care s-au petrecut in ultimele zile, starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar și moartea cantareței Viorica Batan, au afectat-o foarte tare pe Silvana Riciu, care a izbucnit in lacrimi la emisiunea “Vorbește lumea”. Artista și-a amintit de mama ei, care a decedat in urma cu mai…

- Scenarist si producator de televiziune din SUA, Steven Bochco a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte. Acesta era bolnav de leucemie. even Bochco este autorul unor serii precum „NYPD Blue”, „Hill Street Blues” sau „LA Law”. A decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi…

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…