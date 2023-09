Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani a pierit inecat in apele raului Buzau, dupa ce a salvat de la moarte o fetița care nu știa sa inoate. Trupul barbatului a fost gasit abia a doua zi. Tragedia in care a murit Dan Bratosin s-a produs sambata, pe raza localitații Berca. Barbatul, de loc …

- George Simion: 'Tragedia de la Crevedia putea sa fie evitata!'Liderul AUR, George Simion, crede ca incendiul de la Crevedia putea sa fie evitat.„Tragedia de la Crevedia putea sa fie evitata. Suntem alaturi de cei care au avut de suferit, cinste eroilor pompieri!”, a spus George Simion. Firma…

- O drama inimaginabila a avut loc, sambata noapte, in stațiunea 2 Mai, acolo unde un tanar de 19 ani a lovit un grup de opt tineri, dintre care, doi au murit pe loc. Alte 3 persoane au ajuns la spital in stare grava, in timp ce restul tinerilor din grup au scapat teferi, refuzand internarea. […] The…

- ”Par sa nu fi suferit rani importante, insa primii salvatori i-au transportat la un spital vecin, ca masura de precautie. Avionul a lovit vehicule goale, in parcarea complexului de apartamente. Nimeni nu a fost ranit in complexul de apartamente sau la spectacolul aerian”, au anuntat duminica orgabizatorii…

- Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de miercuri spre joi, pe raza comunei teleormanene Vitanesti, dupa ce masina in care se afla a agatat un parapet de pe marginea drumului, iar o parte metalica a acestuia a intrat pe geam si l-a lovit pe pasagerul din dreapta, informeaza IPJ Teleorman. Incidentul…

- Tragedie evitata in ultima clipa, in Capitala: Cinci persoane care așteptau autobuzul intr-o stație, la un pas sa fie spulberate de o mașina.Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in dreptul parcarii de la Piața Drumul Taberei, din Sectorul 6, au fost la un pas sa fie spulberate de un…