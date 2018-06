Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu și partenerul ei de viața iși reinnoiesc juramintele sambata. Monica Tatoiu este casatorita cu Victor Tatoiu . femeia de afaceri și partenerul ei de viața au impreuna un baiat, Victor . Sambata, 16 iunie, Monica Tatoiu și soțul ei iși reinnoiesc jurmintele. Cei doi aniverseaza 30 de ani…

- Monica Tatoiu și soțul ei iși vor reinnoi juramitele maine, 16 iunie. Din pacate nașul celor doi s-a stins din viața, și la nunta nașa va fi insoțita de Cristian Boureanu. Astazi, in cadrul unei emisiuni televizate, Monica Tatoiu a vorbit despre viața de cuplu și cum se desfașoara o zi din viața ei…

- La aproape o luna de cand este in coma, starea de sanatate a Mariei Butaciu s-a agravat. Artista de muzica populara a suferit o hemoragie pe creier, iar acum ea este ținuta in viața de aparate. Apropiații și fanii se roaga pentru o minune și nu și-au pierdut speranța ca indragita vedeta iși va reveni…

- Dj-ul suedez care s-a stins din viața saptamana trecuta i-a spus, in nenumarate randuri, managerului sau ca va muri daca nu se va opri din concerte. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA POZA CU DJ AVICII IN VIAȚA! SE DISTRA PE UN YACHT, CU BAUTURA LA DISCREȚIE) Avicii a marturisit intr-un documentar ca era intr-un punct…

- Monica Tatoiu are toate motivele de mandrie, atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Binecunoscuta femeie de afaceri are o familie minunata alaturi, iar fiul sau este deja un barbat in toata firea. Victor Tatoiu, fiul Monicai Tatoiu, are 24 de ani, esti un tanar talentat și cu inițiativa,…

- S-a retras de mult din lumina reflectoarelor și a blițurilor paparazzilor, dar are o viața la fel de palpitanta ca-n videoclipurile pieselor pe care le-a lansat. Asta pentru ca atunci cand nu se ocupa de afacerea pe care o are, Fizz are o viața de noapte activa. Uneori, el participa la turnee de Poker,…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…