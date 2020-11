Monica Roșu, pregătiri pentru nașterea fiicei sale Fosta gimnasta Monica Roșu (33 de ani), dubla medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena și Grecia), este insarcinata cu primul ei copil, o fiica. Sportiva se afla in a 25-a saptamana de sarcina. Monica Roșu, pregatiri pentru nașterea fiicei sale „Sunt foarte bine, mulțumesc, creștem”, a declarat Monica pentru Vorbește Lumea . „Avem o lista de nume. Inca nu avem un singur nume, probabil mai incolo ne vom decide la un singur nume. Suntem amandoi așa, cumva pretențioși, dar sper sa ne decidem intr-un final. (…) Inca nu am pregatit mai nimic. Am spus ca le lasam pe ultima suta de metri,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

