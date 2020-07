Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters. Obiectivul principal al studiului clinic va fi prevenirea…

- Concernul american Johnson & Johnson a anuntat miercuri ca va incepe, de la jumatatea lunii iulie, testarea pe subiecti umani a vaccinului impotriva noului coronavirus, devansand astfel planurile initiale ce prevedeau lansarea testelor in septembrie, relateaza EFE.

- Concernul american Johnson & Johnson a anuntat miercuri ca va incepe, de la jumatatea lunii iulie, testarea pe subiecti umani a vaccinului impotriva noului coronavirus, devansand astfel planurile initiale ce prevedeau lansarea testelor in septembrie, relateaza EFE. Intr-un comunicat, compania…

- Acest vaccin-candidat - BBIBP-CorV - permite o stimulare a anticorpilor care blocheaza virusul la maimuta, sobolan, porcul de India si iepure si nu prezinta, totodata, niciun risc deosebit, scriu cercetatorii intr-un articol publicat online de revista medicala Cell, care urmeaza sa apara sambata. BBIBP-CorV…

- Vaccinul pentru noul coronavirus nu va fi scump, anunța echipa de la Oxford care in prezent se afla in fruntea cursei pentru obținerea serului. Șeful grupului de savanți a spus ca pentru inoculare va fi suficienta o singura doza.

- Agentia Europeana a Medicamentului, care se afla in legatura cu 33 de dezvoltatori, depune toate eforturile pentru a accelera procesul de aprobare, a declarat directorul responsabil de vaccinuri din cadrul EMA, Marco Cavaleri

- Ziarul Unirea Experiența unui medic imunolog din Timișoara, care s-a vaccinat impotriva COVID-19: ”Vaccinul funcționeaza, dar NU am fost contactați nici pana in ziua de astazi de autoritațile competente ale statului roman” Prof. Dr. Virgil Paunescu, medic imunolog din Timișoara vorbește despe experiența…

- Un iesean de 43 de ani s-a oferit voluntar in Anglia pentru testarea vaccinului impotriva coronavirusului. Romanul a venit in sprijinul comunitatii si in anii trecuti, atunci cand a salvat de la moarte doi britanici, fiind cunoscut ca romanul erou in Anglia.