- Sylvester Stallone a vorbit despre starea de sanatate a prietenului sau, Bruce Willis, in varsta de 67 de ani, care, la inceputul acestui an, mai exact in luna martie, și-a anunțat retragerea din lumea fulmului dupa ce a fost diagnosticat cu o boala grava care afecteaza capacitatea de comunicare.

- Leonard Miron a ajuns pe mana medicilor, asta dupa ce fostul prezentator TV și-a fisurat o coasta și și-a rupt o mana. Leonard Miron a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea lui de sanatate, dar și cum a avut loc incidentul.

- Ella Tina trece prin momente cumplite dupa moartea mamei ei. Ce spunea bruneta despre problemele grave de sanatate cu care s-a confruntat femeia care i-a dat viața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cu ce boala nemiloasa s-a luptat pana la ultima suflare.

- In urma cu mai mult timp, artista a fost diagnosticata cu boala Lyme, dupa ce mai bine de un an a fost tratata in mod eronat, pentru o alta afecțiune. Adda a dezvaluit ca nu a fost mușcata de capușa, așa cum se intampla de obicei, ci a contractat boala de la mama sa, care sufera la randul ei de borelioza.„Eu…

- Oana și Catinca Roman au oferit un interviu, la dublu, pentru Antena Stars. Cele doua surori au spus cum se susțin reciproc, și cum iși sunt alaturi in clipele grele. Catinca Roman a vorbit și despre moartea tatalui sau, iar Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei lor, Mioara Roman,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvath a povestit ca s-a intors din Turcia, acolo unde a fost plecata mai mult timp, iar de atunci este racita și nu-și mai revine. Iata ce se intampla cu vedeta in aceste momente și de ce refuza sa mearga la medic!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Stephan Pelger a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale. Celebrul designer a precizat ca mama lui se afla in Germania, iar acolo este ingrijita foarte bine. Iata ce a mai declarat!