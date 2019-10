Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica usoara Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, dupa un stop cardio-respirator, scrie mediafax.ro. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an.

- Vestea zilei! Mihai Constantinescu se simte mai bine și invața din nou sa vorbeasca, conform Antena 3. Sunt nu mai puțin de cinci luni de zile in care Mihai Constantinescu este internat la Terapie Intensiva.Citește și: PRAPAD in Cluj - Napoca: ȘASE victime dupa ce o ambulanța și un autoturism…

- Reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca au informat vestea mortii cantaretului Mihai Constantinescu, anuntata intr-o postare pe Facebook de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania. Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, a infirmat pentur Libertatea vestea…

- „Mihai Constantinescu este in viața!”, au anunțat reprezentanții Spitalului Floreasca, dupa ce, vineri dimineața, au aparut mai multe zvonuri conform carora indragitul artist ar fi murit. Anunțul privind starea de sanatate a lui Constantinescu a fost facut de medicul Bogdan Oprița pentru ziarul Libertatea…

- "Trecerea in neființa a fostului președinte al Franței este o pierdere grea pentru patria sa, pentru ca Jacques Chirac a avut o indelungata și stralucitoare cariera politica in slujba Franței. A fost președinte al republicii, prim-ministru, primar al Parisului și a servit cu cinste interesele cetațenilor…

- O tanara a murit la scurt timp dupa ce mama ei i-a trimis din greseala un mesaj pe Facebook. Femeia a incurcat emoticoanele si, in loc sa le trimita pe cele care zambesc, i le-a trimis pe cele triste.

- Interpretul, compozitorul si artistul vizual american Daniel Johnston, figura emblematica in lumea rockului alternativ, a murit miercuri, 11 septembrie, la varsta de 58 de ani. Anunțul trist a fost facut de fratele si managerul sau, Dick Johnston.In ultimele luni, Daniel Johnston a revenit de mai multe…

- Ar putea fi primul deces provocat de virusul West Nile la Buzau. Final tragic, pentru femeia din Mihailești, banuita ca a contractat virusul West Nile in urmauunei ințepaturi de țanțar. Potrivit sansanews.ro, femeia a murit la spitalul Victor Babeș din Capitala, acolo unde a fost transferata de la Spitalul …