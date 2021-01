Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Monica Pop a declarat, marti, la Romania TV, ca vaccinul anti-COVID nu opreste boala, ci doar poate proteja oamenii de contractarea unei forme grave a bolii infectioase COVID-19. De asemenea, i-a criticat pe cei care afirma ca vaccinul este "sigur" deoarece "nu exista cuvantul sigur in medicina".…

- Miercuri seara la ”Sinteza Zilei”, Managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice din Capitala, reputatul medic, Monica Pop, a spus ce se va intampla cu numarul infectarilor cu noul coronavirus din cauza alegerilor parlamentare. Ce se intampla cu Romania dupa alegeri Miercuri, la Antena 3, medicul oftalmolog…

- Polițiștii locali și comisarii Garzii Naționale de Mediu vor patrula, in echipe mixte, incepand de saptamana viitoare, pentru a sa stopa arderile ilegale din jurul Capitalei, spune Nicușor Dan, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban și ministrul Mediului, Mircea Fechet. ”Am ținut sa fiu prezent…

- Imagine exploziva cu prefectul de Timiș, Liliana Oneț. Aceasta a fost fotografiata la o masa, unde discuta cu Dan Bittman, liderul formației Holograf, care, recent, a declarat ca nu crede ca pandemia e atat de serioasa și ca unele din masurile luate sunt exagerate. Bittman a lansat mișcarea 'Fara…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, anunta ca pelerinajul cu ocazia Sfantului Dumitru poate avea loc, iar in acest sens s-au facut solicitari catre autoritati pentru a obtine aprobarea necesara, transmite Antena3. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, sustine…

- Raed Arafat a declarat ca ”este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, iar lupta cu Covid a fost pierduta. „Asa cum evolueaza lucrurile, sa ajungem la indicele de 3, in Capitala, este foarte clar. Se vor aplica toate regulile care au…

- Medicul Monica Pop, managerul Spitalului de Urgente Oftalmologice din Capitala, se arata revoltata de faptul ca autoritatile trateaza cu prioritate cazurile de COVID, in detrimentul bolnavilor cu alte afectiuni, si acuza ca aceasta este discriminare.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, a spus miercuri la Antena 3 ca este foarte ingrijorata de modul in care vor putea face fata spitalele din Bucuresti la numarul de cazuri care este in crestere:„Pacientii care sunt internati in saloane au…