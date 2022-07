Monica Pop, despre condamnarea lui Sorin Oprescu: S-a purtat absolut EXTRAORDINAR Sorin Oprescu nu va fi extradat in Romania, au decis autoritațile din Grecia, avand in vedere condițiile din inchisorile din țara noastra și starea de sanatate a fostului edil. Fostul primar al Bucureștiului ramane astfel liber in Grecia. Analizand motivele care au stat la baza condamnarii fostului primar al Capitalei, medicul oftalmolog Monica Pop susține ca Sorin Oprescu nu merita o astfel de pedeapsa, avand in vedere starea lui de sanatate. Totodata, ea a vorbit și despre activitatea acestuia din timpul mandatului fața de cei bolnavi. “Cred ca sunt cea mai in masura sa spun lucrurile astea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

