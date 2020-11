Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii despre noaptea fatidica in care nu mai puțin de 10 persoane au murit arse de vii in Spitalul de la Piatra Neamț. In timp ce familiile indoliate iși plang morții, autoritațile se contrazic intre ele și nici macar nu cunosc informațiile corecte.

- Alexandra Furnea, una dintre supravietuitoarele de la Colectiv, este ingrozita de ceea ce s-a intamplat sambata seara la Spitalul Judetean de la Piatra Neamt. Ea rememoreaaza pe pagina sa de socializare amintiri pe care le-ar fi vrut uitate.

- România trece printr-o noua tragedie provocata într-un spital de stat. Zece persoane și-au pierdut viața la Piatra Neamț, din cauza unui incendiu izbucnit la secția ATI. Conducerea s-a plâns ulterior de faptul…

- Șora taxeaza afirmația de sambata seara a ministrului Sanatații, cel care a spus ca toți romanii sunt vinovați pentru modul in care arata sistemul medical din ultimii 30 de ani.„Nu, nu suntem toți vinovați. Pentru ca vinovația nu se distribuie in mod egal. Cel care se ascunde in spatele unei vinovații…

- "Ceilalti 6 pacienti, care se aflau in salonul alaturat celui care a fost afectat in totalitate de incendiu, au fost transferati, sambata noapte, catre Spitalul modular din Letcani. (...) Conducerea SJU Piatra-Neamt a luat toate masurile pentru a asigura o continuitate a activitatii de salvare a vietilor…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, si care a suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost dus, de la Iasi la Bucuresti cu o aeronava militara, in cursul nopții, și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, in…

- Presa din intreaga lume relateaza pe larg despre tragedia care a indoliat din nou Romania sambata seara și in care zece pacienți COVID-19 aflați la terapie intensiva au murit in urma unui incendiu, iar alte zece persoane sunt ranite.

- ■ spitalul mobil de la Letcani a fost deschis, dar statia de oxigen este defecta ■ nu pot fi tratate decat cazurile usoare si medii ■ Stire trista, preluata din Ziarul de Iasi: “Spitalul mobil de la Letcani inca nu este operational pentru cazurile grave de COVID. Pur si simplu, statia de oxigen este…