Monica Pop acuză: Imaginea ei a fost folosită! Recent, imaginea medicului oftalmolog Monica Pop a fost asociata cu medicamente false de slabit, pentru a pacali oamenii cu privire la rezultatele spectaculoase și pentru a le induce o falsa incredere. Medicul spune ca totul este o inșelatorie. Povestea de pe Facebook cu slabitul, interviul cu mine, așa-zisele “Medicamente”, reclamele, totul e o inșelatorie ordinara!”, a scris Monica Pop pe Facebook. Ea a mai adaugat ca „e posibil ca Facebook sa admita asemenea șarlatanii, sa permita unor nemernici sa speculeze, prin asemenea minciuni, necazul și depresiile obezilor și consecintele lor? Acesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

