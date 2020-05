Stiri pe aceeasi tema

- Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II. Deces 96 Barbat,…

- A crescut numarul deceselor provocate de coronavirus în România, pâna la 107. 13 persoane decedate au fost anunțate joi seara. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 în data de 26.03.2020, confirmat în 27.03.2020 cand este si internat…

- Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 222, dupa ce alte 33 de cazuri au fost confirmate in ultimele ore. In total, marti au fost confirmate un numar record de 49 de cazuri noi. 26 de cazuri sunt din Bucuresti, iar 22 sunt contacti directi ai politistului internat…

- Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, filiala Timișoara, a donat lenjerii de pat, pilot și camași de noapte catre Spitalul de Boli Infecțioase, unde sunt internați luni, 16 martie, 38 de pacienți cu coronavirus. The post Lenjerii de pat – donație de la Serviciul de Ajutor Maltez pentru bolnavii de…

- Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania, bilanțul național ajungand la 97!Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu. Cazul 97 este un barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia,…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Numarul romanilor infectati cu coronavirus a ajuns la 17 dupa ce testele au confirmat aparitia a inca doua cazuri. Conform primelor informatii ar fi vorba de o femeie, de 73 de ani, din Buzau si de un barbat, de 60 de ani, din Bucuresti.