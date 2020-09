Stiri pe aceeasi tema

- Monica Orlanda a facut primele declarații de cand a fost diagnosticata atat ea, cat și familia ei, cu noul coronavirus. Vedeta a vorbit chiar din spital despre felul in care se simte și ce simptome are.

- Adelina Pestritu a anuntat, acum doua saptamani, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta a revenit, duminica, pe rețelele de socializare, și le-a transmis fanilor un mesaj, scrie wowbiz.ro. "Dragii mei, regret ca nu…

- Nea Marin, indragitul prezentator de la Antena 1, a fost testat pozitiv cu COVID 19. Crede ca s-a infectat la mare, unde nu a putut sta departe de fani. De pe patul de spital, nea Marin tot pe noi ne incurajeaza si isi trateaza temerile cu umor.

- Adelian Pestrițu a fost depistata cu coronavirus. Vedeta a ajuns in atenția medicilor, iar acum este izolata. In timpul petrecut singura le-a povestit prietenilor din mediul online cum a descoperit ca are COVID-19. Primele simptome ale Adelinei Pestrițu. Cum și-a dat seama ca are COVID-19? Adelina Pestrițu…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, trage un semnal de alarma și ii informeaza pe oameni sa fie atenție la anumite simptome, nu doar la cele respiratorii, ale COVID-19, care, in ultima vreme, incep sa apara din ce in ce mai des la debutul bolii. Aceasta a precizat ca durerile…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, s-a vindecat de COVID și iși va relua, de luni, activitatea.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a primit rezultatul negativ la testul pentru depistarea coronavirusului. „Dupa 21 de zile de la infectare…

- La patru zile de la articolul marca Spynews.ro care dezvaluia faptul ca Anamaria Prodan are un caz de coronavirus in familie, impresara a facut și primele declarații. Cu aceasta ocazie, Prodanca a dezvaluit faptul ca nu are doar un caz - ci doua!

- Vedeta de la Antena 1 nu a avut nicio reactie despre situația prin care a trecut, chiar daca ceilalți colegi ai sai au vorbit deschis despre asta. Dupa ce s-a vindecat, artista a fost externata din spital si și-a reluat activitațile. Printre primele lucruri pe care le-a facut a fost sa plece…