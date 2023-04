Monica Odagiu, primele declarații după accidentul din București în care a ucis un bărbat: ”S-a aruncat în fața mașinii” Actrița Monica Odagiu a dat primele declarații dupa accidentul in care a ucis un barbat in varsta de 35 de ani din București, care traversa neregulamentar. Actrița Monica Odagiu era la volanul mașinii care a ucis un barbat in varsta de 35 de ani din București. Monica Odagiu a declarat ca pietonul a sarit in fața mașinii. ”S-a aruncat in fața mașinii. A așteptat pana in momentul in care sa nu mai am ce sa fac și s-a aruncat in fața mașinii. Nu pot sa mai vorbesc”, a declarat Monica Odagiu. ”S-a intamplat ca cineva in stare de ebrietate a traversat pe unde nu trebuia. Nu știu daca a fost un act… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

