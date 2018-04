Stiri pe aceeasi tema

- Fost atacant la FCSB pe finalul unei cariere in care a mai jucat la Schalke, Sahtior sau Stuttgart, Ciprian Marica e de parere ca CFR nu va reusi sa iasa invingatoare din derby-ul cu echipa lui Dica (duminica, 20:45), dar e fanul ardelenilor in meciul de pe Arena Nationala. Marica…

- Antoine Griezmann (27 de ani) a marcat un gol foarte important pentru Atletico, pe finalul meciului cu Arsenal, din turul semifinalelor Europa League, iar la finalul celor 90de minute de pe Emirates a facut un anunt ingrijorator pentru fanii madrilenilor. Curtat intens de Barcelona,…

- Liga 1 se afla in fata unei perioade decisive in lupta pentru titlu. La finalul acestei saptamani (duminica, 20:45), FCSB si CFR vor juca, pe Arena Nationala, meciul decisiv pentru stabilirea campioanei, dar duelul de la distanta va continua si in fata Comisiilor. Pentru Helmuth Duckadam (59 de…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa pe 5 iunie, pe teren propriu, o partida de verificare contra echipei nationale a Finlandei. Conform FRF, locul de disputare si ora de incepere a partidei vor fi anuntate ulterior. Dupa victoriile cu Israel si Suedia, scor 2-1, respectiv 1-0, tricolorii…

- Noi probleme pentru ACS Poli Timisoara, echipa care se afla, dupa sase etape desfasurate in play-out-ul Ligii 1, pe penultimul loc, retrogradabil. Nemultumiti de intarzierile salariale, Alexandru Tiganasu, Alexandru Ciucur si Gabriel Vasvari, trei jucatori de baza ai echipei antrenate acum…

- Nicolae Dica a primit o veste buna inainte de derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Daca in urma cu cateva zile anunta ca Harlem Gnohere e indisponibil si ca nu stie daca se va antrena cu echipa, acum antrenorul vicecampioanei a revenit si a precizat ca „Bizonul” este apt. Probabil ca Gnohere…