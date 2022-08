Stiri pe aceeasi tema

Perechea romano-franceza Ana Bogdan/Kristina Mladenovic a fost invinsa de cuplul Maja Chawlinska (Polonia)/Jesika Maleckova (Cehia) cu 6-3, 4-6, 10-6, vineri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Varsovia (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

Perechea romana Alexandra Cadantu-Ignatik/Gabriela Lee (fosta Talaba) s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Varsovia (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa 6-4, 4-6, 10-6 cu maghiarele Reka Jani/Adrienn Nagy.

Perechea romana Alexandra Cadantu-Ignatik/Gabriela Lee (fosta Talaba) s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Varsovia (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa 6-4, 4-6, 10-6 cu maghiarele Reka Jani/Adrienn Nagy.

Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 3-6, 6-4, 7-6 (10-5) cu britanicele Alicia Barnett si Olivia Nicholls.

Perechea romana Monica Niculescu/Gabriela Ruse a fost invinsa de cuplul belgiano-spaniol Kirsten Flipkens/Sara Sorribes Tormo, cu 7-6 (3), 6-2, miercuri seara, intr-un meci din prima runda a probei feminine de dublu la turneul de tenis de la Wimbledon.

Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii totale in valoare de 757.900 de dolari, in care face pereche cu tunisianca Ons Jabeur, potrivit Agerpres.

Perechea romano-americana Monica Niculescu/Caroline Dolehide a fost invinsa de cuplul Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Shuai Zhang (China), cu 7-6 (2), 6-3, duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari.

Perechea romano-georgiana Irina Begu/Ekaterine Gorgodze a fost invinsa de cuplul spaniol Aliona Bolsova/Rebeka Masarova cu 6-4, 6-3, sambata, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.