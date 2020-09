Monica Niculescu şi Irina Bara urcă la 7 numărul româncelor de pe tabloul principal al Roland Garros Monica Niculescu si Irina Bara au reusit sa intre pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros. Ele se adauga Simonei Halep, Patriciei Tig, Irinei Begu, Soranei Cirstea si Anei Bogdan. Monica Niculescu (32 ani, 141 WTA), cap de serie numarul 14, a dispus in meciul decisiv de rusoaica Vera Zvonareva (36 ani, 182 WTA), cu 6-0, 3-6, 6-3, dupa doua ore si 6 minute. Romanca are acum 3-1 in meciurile directe, dupa ce l-a castigat si pe cel mai recent, in 2018, in primul tur la Poitiers, cu 4-6, 6-4, 6-3. In primul tur, Niculescu va avea un meci greu, cu americanca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

