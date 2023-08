Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-chiliana Monica Niculescu/Alexa Guarachi a fost invinsa de cuplul Laura Siegemund (Germania)/Vera Zvonareva (Rusia), cu 6-4, 6-4, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, scrie Agerpres.Niculescu…

- Monica Niculescu și partenera Alexa Guarachi au avansat, vineri seara, in finala turneului de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari. Perechea romano-chiliana a trecut in penultimul act de Shuko Aoyama (Japonia) și Gabriela Dabrowski (Canada), scor 6-3, 6-1. Sportiva din…

- Perechea Monica Niculescu/Alexa Guarachi (Romania/Chile) s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Washington.Niculescu si colega sa au invins in semifinale echipa favorita 2, Shuko Aoyama/Gabriela Dabrowski (Japonia/Canada), scor 6-3, 6-1, intr-o…

- Perechea romano-chiliana Monica Niculescu/Alexa Guarachi s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, joi, dupa retragerea adversarelor Hao-Ching Chan (Taiwan)/Giuliana Olmos (Mexic), favoritele numarul trei.…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Makoto Ninomiya s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro, dupa abandonul cuplului Daria Kasatkina (Rusia)/Iulia Putintseva (Kazahstan), la…

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk s-a calificat in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Roma, sambata, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro, dupa ce a intrecut cuplul Tereza Mihalikova (Slovacia)/Alycia Parks (SUA), cu 6-2, 6-4.…

