Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu va debuta in echipa de Billie Jean King Cup a Romaniei in meciul cu Polonia, ea inlocuind-o in lot pe Raluca Olaru, care inca se resimte dupa ce a fost infectata recent cu Covid-19, informeaza, luni, Federatia Romana de Tenis pe site-ul sau oficial, anunța agerpres.

Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul pe care echipa Romaniei il va sustine contra Poloniei, pe 15 si 16 aprilie, in primul tur al calificarilor competitiei Billie Jean King Cup, din cauza unei inflamatii cardiace.

Antrenorul Carlo Ancelotti nu a facut deplasarea, marti, la Londra, alaturi de echipa Real Madrid, pentru meciul cu Chelsea, din mansa I a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza marca.com, relateaza News.ro.

Capitanul nejucator al echipei feminine de tenis a Romaniei, Horia Tecau a anunțat ca a convocat-o pe Raluca Olaru pentru Billie Jean King Cup, in locul Simonei Halep, pentru intalnirea cu Polonia, din 15 și 16 aprilie.

Lotul echipei nationale a plecat, duminica, la Tel Aviv, pentru meciul amical cu Israel, de saptamana viitoare.

Jucatoarele de tenis Simona Halep (26 WTA), Irina Begu (72 WTA), Monica Niculescu (46 WTA la dublu) si Gabriela Ruse (57 WTA) vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Polonia, programata la Radom, in 15-16 aprilie, in calificarile Billie Jean King Cup, informeaza site-ul oficial al

Clubul Mainz a anuntat, vineri, ca deoarece are mai multe cazuri de coronavirus nu poate prezenta numarul minim de jucatori necesar la meciul cu Borussia Dortmund, din Bundesliga, din acest weekend, astfel ca partida a fost amanata, conform news.ro.

Polonia "nu intentioneaza sa joace meciul de baraj" pentru Cupa Mondiala impotriva Rusiei, programat la 24 martie, la Moscova, din cauza invaziei Ucrainei de catre trupele ruse, a anuntat, sambata, presedintele federatiei poloneze pe Twitter, conform news.ro.