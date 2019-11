Stiri pe aceeasi tema

- Familia Luizei Melencu este in stare de șoc dupa ce a vizionat un filmuleț in care ar aparea fiica lor. ”Ne-a contactat domnul Alexandru Cumpanașu, ne-a aratat un filmuleț. Sunt trasaturi asemanatoare. Un pic de dificultate la nas. Deci nu știu cat este de adevarat, dar nu cred ca mai e cum…

- Direcția Generala Anticorupție s-a autosesizat dupa ce mama Luizei Melencu a anunțat aseara in direct la Romania TV ca a ieșit din țara cu cele doua fiice ale sale fara a avea documente legale, respectiv o procura, dupa ce le-a dat mita vameșilor. "Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am…

- Mama Luizei Melencu a facut, luni seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, un autodenunț. Femeia a povestit cu iși trecea ilegal fiicele granița, fara sa aiba procura ceruta de lege prin care tatal acestora sa iși dea acceptul.Monica Georgeta Melencu a relatat cum iși trecea…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, acuza faptul ca este cel mai blocat om din Romania, in ciuda faptului ca este foarte prezent pe canalele tv de știri și foarte activ și preluat in mediul online.„Cel mai atacat și blocat om din…

- Alexandru Cumpanașu va merge acasa la Luiza, vrand sa confrunte cele doua numere de telefon, de pe care au fost sunate cele doua familii, potrivt Romania TV. Bunicul Luziei a recunosct deja unul dintre aceste numere, dupa ce a fost sunat la cinci zile dupa ce Luiza a disparut de acasa. Si…

- Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca procurori au identificat, atunci cand au verificat prima oara masina lui Gheorghe Dinca, o poseta albastra. Aceasta poseta nu este nici a Luzei, nici a Alexandrei, arata aceleasi surse. Informatia a fost confirmata pentru MEDIAFAX si de Alexandru Cumpanasu,…

- Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a colaborat cu procurorii si serviciile de informatii pentru a surprinde in flagrant o persoana care a contactat-o pe mama Alexandrei si i-a cerut bani pentru a o elibera pe minora, dar si pe Luiza. Persoana a fost prinsa si audiata, pista fiind una falsa.

