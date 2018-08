Monica Macovei: Toader calcă România în picioare ca să-i scape pe condamnaţii definitiv din politică "Toader calca Romania si statul de drept in picioare ca sa apere prin OUG si sa scape condamnatii definitiv din politica si gasca lor. Nu politicienii condamnati sunt Romania! Oamenii sunt Romania. Raul pe care Toader il face tarii poate fi ireparabil. Toader vrea o OUG pentru ca revizuirea sentintelor definitive sa fie permisa pentru cei condamnati deja, invocand protocoalele serviciilor secrete cu parchetele. Interceptarile care constituie probe in dosarele celor condamnati sunt autorizate de judecatori, deci legale, iar legalitatea lor nu are legatura cu protocoalele invocate, ca un tonomat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

