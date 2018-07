Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a afirmat ca un astfel de demers "are foarte mare sens" si ca va vorbi cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Intrebat de ce PSD nu ia in calcul sa modifice Codurile in acelasi fel in care a…

- "Voi respecta Constituția și iau in calcul sa intaresc statul de drept!" Sunt indiciile pe care președintele Iohannis le-a dat azi cu privire la decizia CCR care stabilește ca trebuie sa o demita pe Laura Codruța Kovesi din fruntea DNA.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” și cia aceștia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei.”Aștept motivarea Curții, pe care o…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” si cia acestia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei.

- Comisia Europeana spune ca nu comenteaza decizia Curtii Constitutionale de a-l obliga pe presedintele Iohannis sa acceapta demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar le aminteste guvernantilor ca justitia din Romania este riguros monitorizata. “Nu comentam asupra hotararilor instanței naționale.…

- Declaratie de ultima ora facuta de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis privind decizia asteptata astazi din partea judecatorilor Curtii Constituționale a Romaniei privind sesizarea conflictului instituțional dintre Guvern și Președinție, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruța…

- Hotararea in speta sesizata de Guvern, pe fondul refuzului presedintelui Iohannis de a o revoca din fucntie pe sefa DNA, s-ar putea da la finele acestei luni. Dupa ce au ascultat atat pledoaria lui Tudorel Toader, care a sustinut sesizarea Guvernului dupa refuzul presedintelui de a da curs propunerii…

- Președintele Klaus Iohannis nu o revoca pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Șeful statului a facut anunțul luni seara și a declarat ca nu l-a convins raportul ministrului Justiției, Tudorel Toader, dar a ținut seama de avizul negativ dat de CSM.