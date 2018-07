Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Monica Macovei a declarat miercuri, dupa ce a castigat in prima instanta procesul pe care l-a intentat lui Decebal Traian Remes si Alexandru Sassu, ca judecatorii i-au dat dreptate, iar cei doi au mintit. "Instanta mi-a dat dreptate. Am castigat pe fond procesul cu Decebal Traian Remes…

- Accident grav pe șoseaua care duce inspre Aeroportul Otopeni. Un camion al Armatei a lovit din spate un autoturism dupa ce nu a pastrat distanța regulamentara in mers.Conform Romania TV, șoferul autovehiculului lovit este in afara oricarui pericol. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul…

- Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, reacționeaza pe Facebook dupa caștigarea procesului cu Decebal Traian Remeș și Alexandru Sassu in scandalul din dosarul “Caltabosul”"Instanța mi-a dat dreptate. Am caștigat pe fond procesul cu Decebal Traian Remeș și Alexandru Sassu, care au mințit…

- Mihail Valeriu Terceanu, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti care se ocupa de dosarul Colectiv, a primit acceptul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a se pensiona.Dosarul Colectiv va fi repartizat unui alt judecator de la Tribunalul Bucuresti, iar procesul ar putea fi reluat de…

- Fostul ministru al Justitiei, europarlamentarul Monica Macovei, a castigat in prima instanta procesul cu fostul ministru al Agriculturii din Guvernul Tariceanu, Decebal Traian Remes si cu fostul director al TVR, Alexandru Sassu.Judecatoria Sectorului 2 a stabilit ca cei doi au mintit atunci…

- Actorii Teatrului Sica Alexandrescu din Brașov, dați afara pe nedrept, in urma cu doi ani, pe motive disciplinare, iși vor primi inapoi posturile. Instanța a decis ca actorii au fost concediați abuziv și ca trebuie sa-și primeasca posturile inapoi, plus salariile pe perioada cat a durat procesul. In…

- "Timp de doi ani procurorii DNA au incercat sa inventeze noi și noi acuzații la adresa președintelui ALDE in speranța ca vor obține o decizie favorabila. Iata ca sunt și judecatori in Romania care nu acționeaza in funcție de presiunea care se pune asupra lor. Au trecut doi ani de…

- Timp de doi ani procurorii DNA au incercat sa inventeze noi si noi acuzatii la adresa președintelui ALDE in speranța ca vor obține o decizie favorabila. Iata ca sunt și judecatori in Romania care nu acționeaza in funcție de presiunea care se pune asupra lor. Au trecut doi ani de cand, inainte de alegerile…