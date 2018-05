Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector. Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de…

- La Braila, Dunarea a atins cota de inundatie de 610 centimetri, cu un debit de 12.410 metri cubi pe secunda. Autoritatile locale au luat masura suprainatarii gurilor de canalizare cu tuburi de ciment umplute cu nisip. Potrivit masuratorilor efectuate de specialistii de la Serviciul de Gospodarire a…

- Situatie mai putin obisnuita in orasul Nisporeni. Desi iarna nu vrea sa plece, un card de cocostarci au venit sa vesteasca primavara. In jur de 25 de pasari s-au adapostit la un poligon de gunoi din localitate.

- De ziua Internationala a Femeii, pensionarele din orasul Sankt Petersburg au primit in dar jucarii spinner. Cadourile neobisnuite au fost oferite de autoritatile locale, dupa un concert organizat special pentru ele.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionând ca, în prezent, în Bucuresti, se simte ca acasa.

- Aeroportul Brasov este asteptat de peste un deceniu. Toate guvernele au promit finantarea lui, dar nu au dat niciun leu. Consiliul Judetean a decis sa il realizeze prin forte proprii. A alocat deja anul trecut 10 milioane de euro, iar anul acesta ia un credit de 155 de milioane de lei.

- Intr-un proiect de Ordonanta, publicat in dezbatere publica de Ministerul Mediului, autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante de tarife distincte pentru gestionarea deseurilor...